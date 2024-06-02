أخبار الاقتصاد اليوم: 5 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بدمياط فى 23/24

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 2-6-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها بلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة دمياط يصل إلى 219 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 تبلغ 5,1 مليار جنيه .



هالة السعيد: 5 مليارات جنيه لتنفيذ 219 مشروعًا تنمويًا بمحافظة دمياط فى 23/2024



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 219 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 تبلغ 5,1 مليار جنيه .

مصر تشارك فى مؤتمر آفاق العمل الرقمى من الشرق الأوسط وأفريقيا 2024



شاركت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر "آفاق العمل الرقمي من الشرق الأوسط وأفريقيا" الذي نظمته الشبكة الدولية للعمل الرقمي، بالتعاون مع مركز إتاحة المعرفة من أجل التنمية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنظمة العمل الدولية، ومنصة العمل الرقمية يوم 28 مايو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال المؤتمر، شاركت الوزارة في حلقة نقاشية حول "تعزيز الإدماج والعمل اللائق في الوظائف الرقمية" حيث تم مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الجهات الفاعلة المحلية والدولية لإطلاق العنان للعمل اللائق في الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في مصر.

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع مسوؤلى شركة بيكر هيوز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع زاك كراوتش نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند والوفد الموافق له، وخلال الاجتماع أكد الملا على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة على مدار عقود مع شركة بيكر هيوز، وأهمية مساهماتها فى تقديم الخدمات والحلول التقنية التي توفرها فى صناعة البترول فى مصر.

ومن جانبه أشار نائب رئيس الشركة إلى اعتزاز بكر هيوز بالنجاحات التى حققتها فى انشطتها وخدماتها في مصر، وأنها تعمل في قطاع البترول المصرى منذ أكثر من 60 عاماً، موضحاً أن الشركة قد اتخذت مصر مقراً رئيسياً ونقطة إنطلاق لأعمال الشركة بمنطقة شمال أفريقيا بما يعكس ثقتها فى الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول فى مصر



وزيرة التعاون الدولى ترأس وفد مصر فى القمة الكورية الأفريقية



نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد في عاصمة كوريا الجنوبية «سيول»، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبرئاسة يون سوك يول، رئيس الجمهورية الكورية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.

وتنعقد القمة الكورية الأفريقية، التي تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية، حيث تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء، ولعب دور محوري في تعزيز جهود التنمية في قارة أفريقيا. ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في القمة الكورية-الأفريقية في 4 يونيو، تليها قمة الأعمال الكورية-الأفريقية، التي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة وتنظمها رابطة التجارة الدولية الكورية في اليوم التالي.