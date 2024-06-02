شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الوادي للصناعات الزراعية بقيمة 224 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الوادي للصناعات الزراعية-مجموعة الوادي خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 3.2 مليون سهم بقيمة 224.1 مليون دولار، وصفقة على شركة إرادة للتنمية والاستصلاح الأراضي بحجم تداول 765 آلاف سهم بقيمة 95.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة بودكو استراليا للتصنيع الزراعي بحجم تداول 595 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 9.7 مليون سهم بقيمة أكثر من 402.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 42 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.808 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 582.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.91%، والعرب على 5.14%، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 51.6 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 69.5 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 26869 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 32742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5896 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 8522 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 6838 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1645 نقطة.