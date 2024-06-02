ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر جرام الذهب 20 جنيها، ليصل عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2073 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2665 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة الماضية، بتراجع 0.67%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.