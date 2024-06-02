شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 2-6-2024 . وأشار تقرير وزارة البترول إلى تراجع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين اجتماع أوبك بلس اليوم الأحد في السعودية الأمر الذي سيحدد مصير خفض مجموعة أوبك بلس، علاوة على صدور بيانات حول زيادة المخزون الأمريكي واستعادة مصافي التكرير كفاءتها. وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 81.11 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.99دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 83.08دولار للبرميل .



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز