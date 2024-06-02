شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتوفير أكواد مجانية لمعرفة العروض قبل الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائمة بأهم حقوق المستخدمين التي ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، ضمنها الحصول على أكود أو أرقام مجانية لمعرفة أي تفاصيل تخص الخدمات والعروض قبل الاشتراك.

إليك كل ما تريد معرفته عن حقوق المستخدمين:

الحصول على خدمات الاتصالات من الشركات المرخص لها.

الحصول بالرقم القومي الواحد على 10 خطوط صوتية و5 خطوط إنترنت بحد أقصى. (لمستخدمي المحمول)

الاطلاع بعناية على شروط التعاقد مع الشركة والحصول على نسخة معتمدة من العقد.

عدم إشراكك في أي خدمة دون الحصول على موافقتك المسبقة.

الحصول على أكواد أو أرقام مجانية لمعرفة أي تفاصيل تخص الخدمات والعروض قبل الاشتراك.

الانتقال بالخدمة إلى شركة أخرى بنفس الرقم خلال 24 ساعة دون أية رسوم إضافية. (لمستخدمي المحمول).

فتح محفظة إلكترونية بحد أقصى 3 محافظ لكل رقم قومي على 3 أرقام محمول مختلفة. (لمستخدمي المحمول)