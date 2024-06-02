شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 2-6-2024.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وأم بي للهندسة، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والقلعة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.808 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 582.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.91%، والعرب على 5.14%، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 51.6 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 69.5 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 26869 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 32742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5896 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 8522 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 6838 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1645 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 9.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%.

- مجموعة أي أف جي القابضة بسعر إغلاق 16.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.52%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.02%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 16.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 46.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.83%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.639 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.09%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 85 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 9.76%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.566 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.67%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 22.380 بنسبة تراجع بلغت 5.97%.