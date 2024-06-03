أخبار البورصة اليوم الأحد 2-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 2-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.808 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وأم بي للهندسة، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والقلعة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.808 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 582.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.91%، والعرب على 5.14%، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 51.6 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 69.5 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 26869 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 32742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5896 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 8522 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 6838 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1645 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

تعاملات الداخليين

مالت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للشراء، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترى مجلس إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبالم هيلز للتعمير عدد 100 ألف سهم، 85 سهمًا، 49.6 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1300 سهم، 382.8 ألف سهم، على الترتيب.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، في قطاع الصناعات الغذائية، حققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إيرادات بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة نمو 68%، وبلغ صافي الربح 479 مليون جنيه بنسبة نمو 41%، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة أسعار بيع المنتجات بقرابة 40% خلال العام الماضي، وبنسبة 20% خلال الربع الأول من 2024.

وفي قطاع الملابس، حققت شركة دايس للملابس الجاهزة، صافي مبيعات بلغت 993.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 689.3 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 119.1 مليون جنيه مقارنة مع 16.2 مليون جنيه.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات نشاط بلغت 239.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 90.9 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 748.5 مليون جنيه مقارنة مع 19.4 مليون جنيه.

القلعة

قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إنه تقرر فتح باب المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري، لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية للمشاركة في عقد القرض المشترك المؤرخ، وذلك من خلال المشاركة في سندات للدين تصدرها شركة QHRI، وأن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم بالجنيه 0.6776 جنيه.