شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال رابع أسبوع من مايو.. 5 شركات ترتفع بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت 5 أسهم بالبورصة المصرية، خلال رابع أسبوع من شهر مايو الجاري، بنسبة تفوق 10%، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، على رأسها الشركة الشرقية إيسترن كومباني، وتنفيذ اندماج شركتي بي انفستمنتس القابضة وأوراسكوم المالية القابضة، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:



1- الشرقية-إيسترن كومباني بنسبة 10.53% ليصل إلى مستوى 27.600 جنيه.

2- ايه كابيتال القابضة بنسبة 11.32% ليصل إلى مستوى 1.622 جنيه.

3- أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 13.33% ليصل إلى مستوى 0.306 جنيه.

4- بي انفستمنتس القابضة بنسبة 38.61% ليصل إلى مستوى 23.800 جنيه.

5- ليسيكو مصر بنسبة 43.42% ليصل إلى مستوى 23.220 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني-أكبر منتج للتبغ في مصر- اعتماد مجلس الإدارة نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت الشركة صافي إيرادات/مبيعات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث (الفترة من يناير إلى مارس) من السنة المالية 2023/2024 بنسبة نمو سنوي 25%، وربع سنوي 20%، وبلغ مجمل الربح 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو ربع سنوي 29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 26%، وربع سنوي 28%، وزاد هامش صافي الربح إلى 39% مقارنة بنسبة 37% في الربع الثاني.