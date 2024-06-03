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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة نجران تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وبنك التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل بعنوان «رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة نجران»، وذلك بمقر الغرفة. وتتناول الورشة التعريف بالخدمات والبرامج والحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبنك التنمية الاجتماعية لرواد ورائدات الأعمال لتعزيز مشاريعهم الريادية ونموها، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجههم في قطاع الأعمال، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

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