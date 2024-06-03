قبول دفتر الإدخال الموقت للبضائع عبر منافذ المملكة الجمركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبول دفتر الإدخال الموقت للبضائع (ATA CARNET) عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال الموقت)، مما يسهم في دعم قطاع الأعمال ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.

وأوضحت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال الموقت للبضائع (ATA CARNET) يمثل خطوة إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويعزز أيضا من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع، عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال الموقت للبضائع بضمان صالح دوليا يغطي الرسوم والضرائب.

وأضافت أن البضائع التي يمكن إدخالها موقتا بموجب دفتر الإدخال الموقت (ATA CARNET) تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال الموقت (ATA CARNET) من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدرة لدفتر الإدخال الموقت (ATA CARNET) ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين بإدخال البضائع موقتا بموجب دفتر الإدخال الموقت دون تقديم ضمان مالي.

ويعد دفتر الإدخال الموقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بإدخال موقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في نحو 80 دولة حول العالم.

دفتر الإدخال الموقت للبضائع:

يعد وثيقة جمركية دولية تسمح بإدخال موقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي.

متعامل به في نحو 80 دولة حول العالم.

البضائع المتاح إدخالها موقتا:

البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة.

المعدات المهنية.

الحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات.

المواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية.

البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

الجهة الضامنة المعتمدة:

اتحاد الغرف السعودية.

الجهة المصدرة للدفتر: