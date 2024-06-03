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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة أعلنت طرح إنشاء وتشغيل وصيانة 3 حدائق في مكة المكرمة، بمساحات متعددة، وذلك بعقد يمتد 10 سنوات. وأوضحت الشركة، أن المشاريع تمثلت في: طرح حديقة الوردة بحي النزهة، على مساحة تبلغ 4,780.347م، إلى جانب طرح حديقة حي الفيحاء، بمساحة قدرها 2,336.98م، إضافة إلى طرح حديقة بشم بحي التنعيم على مساحة 3,889.77م، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».

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