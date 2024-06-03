تخصيص مجمعين لخام الرمل في بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مجمعين لخام الرمل والحصى في محافظة بيشة بمنطقة عسير، تمهيدا لطرحهما في منصة تعدين، وذلك في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن قرار التخصيص شمل مجمع خام الرمل شرق الخليج في محافظة بيشة والواقع على مساحة (8.54) كلم2، ومجمع خام الرمل شمال الشقيقة في محافظة بيشة بمساحة (13.36) كلم2.

وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تهدف من خلال تخصيص المجمعات التعدينية؛ إلى زيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى المحافظة على المجمعات التعدينية وحمايتها من التجاوزات غير النظامية، وفقا لما نصت عليه لوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال.

تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى

الموقع محافظة بيشة بمنطقة عسير.

يشمل:

مجمع خام الرمل شرق الخليج.

المساحة: 8.54 كلم2.

مجمع خام الرمل شمال الشقيقة.

المساحة: 13.36 كلم2.

الأهداف: