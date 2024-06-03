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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي»، المهندس عبدالرحمن الفضلي، رأس أمس الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة المركز، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز أمين المجلس المهندس فهاد الدوسري، وأعضاء المجلس وعدد من قيادات المركز. وناقش اجتماع المجلس الذي عقد بمقر الوزارة في الرياض، عددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، إلى جانب الاطلاع على التقارير الدورية ومتابعة مدى التقدم الذي حققه المركز وفقا للمستهدفات السنوية المعتمدة، وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ عددا من التوصيات التي من شأنها تعزيز كفاءة المياه وترشيد استهلاكها.

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