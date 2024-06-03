تغطية كامل طرح أرامكو في وقت قصير من بدء الاكتتاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل المؤسسات في وقت قصير من بدء الطرح الذي جذب طلبات بأكثر من 12 مليار دولار.

وأفادت وكالة بلومبيرج أمس بأن الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، شهد تغطية جميع أسهم الطرح بعد وقت قصير من بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات بحجم 12 مليار دولار.

وبدأت أمس فترة بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وتنتهي الخميس المقبل، وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالا و29.0 ريالا للسهم الواحد.

ويتمثل الطرح العام الثانوي في طرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة، تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

وتبدأ فترة اكتتاب شريحة الأفراد صباح اليوم وتنتهي مساء الأربعاء المقبل.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وذكرت «أرامكو السعودية» في بيان لها أمس، أنه لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي)، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهما لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وتم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح.

وسيتم إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص 7 يونيو، وتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها 9 يونيو، ورد الفائض 11 يونيو، وستكون الفترة من 9 يونيو - 9 يوليو فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%).

ومن المتوقع أن يجمع الطرح الأخير أكثر من 10 مليارات دولار، وسيعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة.

وتمتلك الدولة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، الغالبية العظمى من أسهم «أرامكو»، حيث يتم تداول 1.5% فقط من الشركة في السوق السعودية «تداول»، بعد أول طرح عام لها على الإطلاق في 2019.

وقد جمع الطرح العام في 2019 مبلغا قياسيا قدره 29.4 مليار دولار، ولا يزال أكبر طرح عام أولي في التاريخ حتى الآن.

وتم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company) وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح.

كما تم تعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح.

وتم تعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة كريديت سويس العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة يو بي إس – وشركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi ) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح.

وتم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح، كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح.