شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال شهر مايو باستثناء "التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مايو الماضي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 24.9%، 24.3%، على التوالي، أعقبهما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 15.1%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 14.6%، وصعد قطاعا الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 11.5%، 10.9%، على التوالي.

وقفز قطاعا الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9.9%، 9.6%، على التوالي، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.7%، وارتفع قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 7%، كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.8%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.1%، وأخيرًا قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%، 1%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 24.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.195 تريليون جنيه إلى 1.175 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 386 مليار جنيه إلى 382 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.

وتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.581 تريليون جنيه إلى 1.557 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.6 مليار جنيه إلى 3.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.1%.