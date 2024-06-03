شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص 7 ماركات سيارات زيرو فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد السيارة سوزوكي اسبريسو هي الارخص في السيارات الزيرو بالسوق المصرية لتبدأ من 500 ألف جنيه لأول فئة و680 ألف جنيه لأعلى فئة.



يليها ماركة " بي واي دي " الصينية طراز اف ٣ ليبدأ سعرها من 590 ألف وحتي 680 ألف جنيه.

ثم ماركة شيري من خلال طراز "أريزو" بسعر 630 ألف جنيه لأول فئة و810 لأعلي فئة، تلتها ماركة "هيوانداي" وتحديدا طراز " أكسنت " بسعر 689 ألف جنيه لأول فئة و755 ألف لأعلي فئة

ثم ماركة "إم جي" من خلال طراز "إم جي 5" الصينية لتأتي بسعر 900 ألف جنيه، وطراز "إم جى Zs" بسعر 975 ألف جنيه.

وعن السيارات الأوروبية فقد سجلت ماركة "رينو" من خلال طراز "تاليانت" سعر 900 ألف جنيه، وماركة ستروين إليزيه بسعر 960 ألف جنيه.

أما الماركات اليابانية نجد ماركة "ميتسوبيشى" فنجد طرازين منها الأولي ميتسوبيشى أتراج اليابانية وجاءت بسعر 915 ألف، والطراز الثاني ميتسوبيشي ميراج بسعر 930 ألف جنيه..