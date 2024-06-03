اعتماد دعم شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع؛ شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع للصندوق، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص.

ويأتي اعتماد شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية؛ لإكساب الكوادر الوطنية المهارات المعرفية في مجال إدارة المشاريع الإنشائية وتطوير البنية التحتية وتطبيق أعلى المعايير والممارسات الفنية في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، وذلك في ظل رؤية الوطن الطموحة.

وتقدم شهادة PMI-CP™ منهجا يركز على صناعة البناء والتشييد، كما تمكن هذه الشهادة المهنيين العاملين في قطاع الهندسة والإنشاءات من قيادة العقود وتخطيطها وإدارتها بكفاءة عالية وسرعة في الإنجاز، مما يسهم في مواكبة التطلعات المستقبلية والارتقاء بحياتهم المهنية.

ويشترط لنيل شهادة PMI-CP™ إكمال 4 دورات تأسيسية للتعليم الالكتروني ضمن 4 محاور أساسية للتأهل لدخول الاختبار والحصول على الشهادة الاحترافية هي: إدارة العقود، إشراك إدارة المعنيين بالمشاريع، إدارة الاستراتيجية وإطار الأعمال، وحوكمة المشاريع، وذلك وفق أفضل الاستراتيجيات في إدارة المشاريع.