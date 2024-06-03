شكرا لقرائتكم خبر اعتماد دعم شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي اعتماد شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية؛ لإكساب الكوادر الوطنية المهارات المعرفية في مجال إدارة المشاريع الإنشائية وتطوير البنية التحتية وتطبيق أعلى المعايير والممارسات الفنية في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، وذلك في ظل رؤية الوطن الطموحة.
وتقدم شهادة PMI-CP™ منهجا يركز على صناعة البناء والتشييد، كما تمكن هذه الشهادة المهنيين العاملين في قطاع الهندسة والإنشاءات من قيادة العقود وتخطيطها وإدارتها بكفاءة عالية وسرعة في الإنجاز، مما يسهم في مواكبة التطلعات المستقبلية والارتقاء بحياتهم المهنية.
ويشترط لنيل شهادة PMI-CP™ إكمال 4 دورات تأسيسية للتعليم الالكتروني ضمن 4 محاور أساسية للتأهل لدخول الاختبار والحصول على الشهادة الاحترافية هي: إدارة العقود، إشراك إدارة المعنيين بالمشاريع، إدارة الاستراتيجية وإطار الأعمال، وحوكمة المشاريع، وذلك وفق أفضل الاستراتيجيات في إدارة المشاريع.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد دعم شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.