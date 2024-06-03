«منشآت» تدعم 20 شركة محلية لزيارة 4 دول وتوقيع اتفاقيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مشروع المنشآت الابتكارية الواعدة بالتوسع الدولي، الذي نظمته على مدار 18 شهرا، دعمت من خلاله 20 شركة محلية لزيارة 4 دول مختلفة تضمنت الإمارات وأمريكا وسنغافورة ولندن، نتج عن ذلك توقيع اتفاقيات بين الشركات المحلية والدولية لتعزيز التعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال.

وتضمن البرنامج حضور المعارض وورش العمل والاجتماعات المتخصصة مع رواد الأعمال والشركات الناشئة وزيارة أكبر المؤتمرات التقنية وحاضنات الأعمال الدولية؛ وذلك بهدف تسهيل وصول المنشآت المحلية إلى الأسواق العالمية للتوسع وزيادة الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك من خلال تمكين رواد الأعمال ودعمهم عن طريق ربطهم في المنظومة العالمية للابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في المنشآت الوطنية، وتوعية المنشآت المحلية بالفرض الواعدة في مجال التوسع الدولي، تخللها توقيع 4 اتفاقيات في مجالات مختلفة بين المنشآت المحلية ونظرائها الدوليين، وتمكنت الشركات من توقيع اتفاقيات وجذب اهتمام أكثر من 50 مستثمرا محتملا للشركات الناشئة، مما سينعكس إيجابا على توسع السوق المحلي ووصوله إلى العالمية.

وخضعت الشركات المشاركة في البرنامج إلى جلسات تأهيلية مكثفة، تمكنوا خلالها من التعرف على الأساسيات في إنشاء الكيانات القانونية والتجارية، إلى جانب فهم منظومة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وأبرز استراتيجيات التسويق وأدوات العلاقات العامة وأفضل الممارسات المتبعة في مجال المفاوضات وكيفية التخطيط المالي للتوسع وحساب التكاليف.

ومن الآثار العامة التي حظي بها أغلب المشاركين، بحث الشراكات وفرص الاستثمار مع مختلف الدول، بعد إتاحة الفرصة لهم للقاء المسؤولين وتسهيل وصولهم إلى الجهات المانحة للفرص الاستثمارية.

يذكر أن «منشآت» تسعى من خلال مشاركتها في المعارض الدولية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال من خلال التعريف بالبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

مشروع المنشآت الابتكارية الواعدة

تم تنظيمه على مدار 18 شهرا.

دعم 20 شركة محلية.

زيارة 4 دول مختلفة:

الإمارات.

أمريكا.

سنغافورة.

لندن.

نتج عن ذلك:

توقيع اتفاقيات.

تعزيز التعاون.

تضمن البرنامج: