شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين شركة الدرعية ودودج لاند تكنولوجي لرفع معايير السلامة بمشروعاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الدرعية مذكرة تفاهم مع شركة «دودج لاند تكنولوجي»، لتعزيز معايير وأنظمة وإجراءات السلامة من الحرائق في مختلف مشروعاتها التنموية والتطويرية في الدرعية، بما في ذلك المواقع التراثية والوجهات السياحية والثقافية، والتعامل مع أي تحديات محتملة في عمليات البناء والتطوير، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على التزام شركة الدرعية بالتحسين المستمر لممارسات السلامة، مع إعطاء الأولوية لأعلى معايير الحماية، إذ نجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق إنجازات مهمة في مجال السلامة والصحة المهنية، منها إقرار هيئة الاعتماد الدولية «تي يو في أوستريا» المتخصصة في الاختبار والتفتيش والمطابقة والجودة، بأن نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لشركة الدرعية يتوافق تماما مع معايير الآيزو 45001.

كما تشمل مذكرة التفاهم بين الجانبين تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث، إضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات في مجال السلامة من الحرائق، والاستفادة من خبرة شركة دودج لاند تكنولوجي في مجال البحث والتطوير والتدريب، لإنشاء حلول مبتكرة لتعزيز الحماية والسلامة في مختلف مواقع العمل.

وتهدف الشراكة إلى تحقيق نتائج ملموسة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع، وفقا للآليات والأنظمة المعمول بها في شركة الدرعية، والتركيز على تعزيز وتطوير مهارات وقُدرات الإدارة والموظفين والمقاولين في الاستجابة لحالات الطوارئ والوقاية من الحرائق.

ويتضمن التعاون، المبادرات التطوعية داخل مجتمع الدرعية، بما في ذلك إقامة ورش العمل التوعوية والتثقيفية في مجال السلامة من الحرائق، وذلك لرفع مستوى الوعي بين السكان حول إجراءات وممارسات السلامة من الحرائق، وبناء مجتمع أكثر أمنا ووعيا بهذه المعايير والتدابير.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: «هذه لحظة مهمة لمشروعاتنا التطويرية كافة، إذ تلتزم الدرعية بأكثر معايير الصحة والسلامة صرامة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تعزيز هذه المعايير بشكل أكبر خلال هذه الاتفاقية، ولا سيما أن شركة «دودج لاند تكنولوجي» تتمتع بخبرة واسعة في مجال السلامة من الحرائق».

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ السياسات الراسخة لشركة الدرعية، التي تكمن في تطوير مدينة الدرعية، باعتبارها أحد أبرز المواقع التاريخية في المملكة، وعاصمة الدولة السعودية الأولى التي تعد المملكة اليوم امتدادا لها.

تسعى شركة الدرعية إلى إبراز جذور هذه المدينة العريقة وتاريخها في العمارة والثقافة والفنون والمعرفة، لتقديم تجربة اكتشاف مميزة، وتحقيق ذلك خلال تنسيق الجهود بين شركة الدرعية والجهات الحكومية والخاصة بما يخدم الشركة وتنميتها، وتفعيل إسهامها في التنمية الثقافية والاقتصادية.

وتتوافق معايير وإمكانات شركة «دودج لاند تكنولوجي»، التي تتمتع بخبرة تزيد على 20 عاما في مجال السلامة من الحرائق، مع التزام شركة الدرعية الصارم بالسلامة، خاصة أن تطوير وتنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في جميع أنحاء الدرعية لا يدعم المعايير الدولية فحسب، بل يضمن أيضا الامتثال الدائم لهذه المعايير، وهو ما يعطي مزيدا من الثقة للشركاء وأصحاب المصلحة والموظفين في تفاني شركة الدرعية للحفاظ على أعلى معايير السلامة في جميع مشروعاتها.