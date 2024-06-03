بنك التصدير يوقع اتفاقيتي تمويل مع ماكوايري وأليانز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية شروط وأحكام غير ملزمة مع مجموعة ماكوايري، المتخصصة في إدارة الأصول والسلع العالمية، لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 3 سنوات، لتعزيز مشتريات المجموعة من السلع والخدمات السعودية، وتمكين ماكوايري من ربط المصدرين في السعودية مع أكثر من 156 سوقا حول العالم.

كما وقع البنك اتفاقية إطارية مع مجموعة أليانز العالمية للتأمين، بهدف توفير حلول تأمين لتقليص مخاطر عدم السداد لأنشطة التصدير والاستيراد لصالح الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية.

وقع الاتفاقية الأولى كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لمجموعة ماكوايري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بول بلومان، وذلك في لندن.

وتدعم اتفاقية التسهيلات الائتمانية جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي الهادفة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات.

كما وقع الاتفاقية الثانية كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب؛ والرئيس التنفيذي لشركة أليانز في شمال أوروبا، مارين بوشوت.

يتم بموجبها توفير حلول التأمين لتسهيل وصول القطاع الصناعي السعودي لسلاسل الإمداد العالمية في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش ورشة عمل نظمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتعاون مع مجموعة هاودن العالمية، في سوق لويدز العالمي للتأمين، وبمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي جمعت أكثر من 100 ممثل لشركات التأمين العالمية، حيث استعرض البنك دور الصادرات السعودية غير النفطية في تحقيق تطلعات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وفق رؤية المملكة 2030.

واختتم البنك أعماله بالإعلان عن مبادرة تهدف إلى حشد الطاقات التأمينية في العالم، لتسهيل حصول المصدرين المحليين على تمويل سلاسل الإمداد من خارج المملكة، وتوسيع القاعدة الصناعية داخل المملكة.

ويأتي ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي إلى مدينة لندن؛ بهدف توسيع دائرة شراكات البنك الاقتصادية والتجارية، حيث أوضح معاليه أن الاتفاقية مع مجموعة «ماكوايري»، تأتي ضمن إطار جهودنا المستمرة لتوسيع دائرة انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتطلع أن يسهم التعاون مع ماكوايري في فتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم، ويكون لها الأثر الإيجابي في دفع نمو الاقتصاد العالمي، وتعزيز التبادل التجاري الدولي».

كما أكد معاليه أن اتفاقية التعاون مع مجموعة هاودن، ومجموعة أليانز، تأتي ضمن إطار التزام البنك في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لتوفير أفضل الحلول التأمينية العالمية، والاستفادة منها في رفع كفاءة الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع عالميا، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى مواكبة الحراك المتسارع الناتج عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأثره تجاه تحقيق الإنجازات في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة وفق رؤية المملكة 2030.

وشدد على اهتمام البنك بمواصلة العمل لمد جسور التواصل وبناء العلاقات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، من أجل فتح آفاق تجارية أوسع، وكذلك الإسهام في نمو الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات التجارية العالمية.