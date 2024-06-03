أمير عسير يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسيرورئيس هيئة تطوير المنطقة في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الذي قدم لسموه عرضاً عن مهام وأهداف وخطط البنك الداعمة للمجتمع المحلي في المنطقة.

وأكد سموه أهمية الدور الذي يقوم به البنك لدعم الاستثمار السياحي في المملكة وفي عسير خاصة، لاسيما وهي تسير الآن بكل مجالاتها نحو العالمية، مشيرا إلى مواطن التعاون في منطقة عسير مع البنك التي يمكن أن تثمر عن عوائد اجتماعية وسياحية متعددة، ومنها منظومة الاستثمار في هيئة تطوير عسير، ومركز السودة.

فيما استعرض الحميدي، تاريخ البنك في مجال التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه منذ تأسيسه عام 1971، أدّى دوراً محورياً في المجالات الاجتماعية والريادية ، ويمضي نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مرتكزاً بذلك على خدمات الشمول المالي وتكافؤ الفرص ودعم الابتكار، وتهيئة الفرص الاقتصادية، حيث يحرص على تقديم خدماته المتنوعة لجميع مناطق المملكة، لتحظى بفرص متكافئة في الحصول على حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.

وعدّ منطقة عسير مقصدًا سياحياً مميزاً , الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جاذبة للاستثمار، وبيئة حاضنة لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن بنك التنمية الاجتماعية ومنذ تأسيسه تمكن من توفير خدماته التمويلية للمنطقة بقيمة 13.4 مليار ريال، شملت القروض الاجتماعية للأفراد، وممارسي العمل الحر، والأسر المنتجة، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مفيدًا أن قيمة تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة , بلغت 1.7 مليار ريال، وقيمة تمويل المنشآت 1.4 مليار ريال، ووصل عدد المستفيدين من القروض الاجتماعية 259 ألف مستفيد، بتمويل بلغ 10.3 مليارات ريال.

وأوضح أن حجم تمويل البنك لمنطقة عسير في العام 2023، بلغ 939 مليون ريال، استفاد منها 829 منشأة، وأكثر من 4 آلاف من ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، و 9 آلاف فرد من القروض الاجتماعية.

وفيما يتعلق بنشاط البنك في مجال الخدمات غير المالية والأنشطة المجتمعية، فقد قدم البنك الدعم من خلال برامج ثقافة العمل الحر، وبرامج ثقافة الادخار، بالإضافة إلى برامج التدريب المتخصص.