مركز الترقيم السعودي يعلن عن خطط توسعية جديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مركز الترقيم السعودي باتحاد الغرف السعودية في مستهل دورته الأولى عن خطط توسعية وتطويرية جديدة تسهم في تفعيل تطبيق المعايير الخاصة بمنظمة الترقيم الدولية GS1 في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعزز بيئة الأعمال بالمملكة ويجعلها أكثر جاذبية وتنافسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الترقيم السعودي بحضور رئيس مجلس ادارة المركز ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي وأعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع خطط المركز ومبادراته الرامية لتعزيز مكانته وتطوير خدماته للقطاعين العام والخاص ومنها إقرار مشروع نظام تتبع المنتجات (Traceability System)، ومشروع قواعد بيانات المنتجات الوطني (National Products Catalog ) القائمة على المعايير الدولية للترقيم التي تسهم في توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن المنتجات الوطنية والعالمية وتتبع مراحل إنتاجها وتخزينها وتوزيعها وصولا إلى المستهلك النهائي، مما يساعد في استدعاء المنتجات والحد من الغش التجاري و تعزيز التجارة الإلكترونية .

ولتعزيز عمل المركز أصدر مجلس الإدارة توصية تطوير الهيكل التنظيمي للمركز وإعداد دليل لحوكمة جميع اجراءاته الإدارية والمالية.