معهد البنك الإسلامي للتنمية يقدم التدريب لموظفي المؤسسات المالية الليبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظم معهد البنك الإسلامي للتنمية – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – برنامجين تدريبيين “مقدمة في التمويل الإسلامي” و “معايير الشريعة والمحاسبة في التمويل الإسلامي”، وذلك في تونس العاصمة، تونس.

وتم تخصيص البرنامج الذي عقد خلال الفترة من 19-31مايو 2024م لموظفي المؤسسات المالية الليبية، وتم تنظيمها كجزء من منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية لبناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي لوزارة المالية الليبية.

وتهدف البرامج إلى تطوير قدرات المؤسسات المالية الليبية وموظفيها، ومساعدتهم على اكتساب فهم قوي لمبادئ التمويل الإسلامي، ومن المتوقع أن يسهم هذا الجهد بشكل كبير في تنمية رأس المال البشري في التمويل الإسلامي في ليبيا.

وغطت البرامج مبادئ التمويل الإسلامي، والنظام البيئي للتمويل الإسلامي، والمنتجات والعقود المالية الإسلامية، ومعايير الشريعة والمعايير المحاسبية، وفي نهاية البرامج تم منح شهادات للحضور المشاركين من قبل المعهد.