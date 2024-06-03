شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء: تلقى طلبات المستثمرين لبرنامج بيع الطاقة للقطاع الخاص حتى 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه تم البدء فى تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص اعتبارا من 1 يونيو، موكداً أن الجهاز سيستمر فى تلقى الطلبات حتى 31 اغسطس المقبل.

وقال عمران فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا تفتح الباب أمام تحرير سوق الكهرباء فى مصر، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك حدد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق وبالنسبة لجهد العالى 14 قرش 53 لكل كيلو وات والجهد المتوسط 15 قرش 52 لكل كيلو وات.

وأوضح عمران، إن تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة طرفي التعاقد وهم المستثمر و المستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه و فقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.