شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: مضاعفة الصادرات هدف أساسى لشركاتنا التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن زيادة الصادرات والوصول بها لأرقام كبيرة، هو هدف أساسى لشركاتنا التابعة على رأسها شركات الأسمدة كيما والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وشركات الكيماويات على رأسها شركة مصر لصناعة الكيماويات وشركة سيناء للمنجنيز.

وتخطط الدولة المصرية لزيادة الصادرات لنحو 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مما يستزم مضاعفة الصادرات مرتين ونصف على الأقل.

أضاف عماد الدين مصطفى ان الشركة القابضة دعمت شركاتها التابعة من خلال ضخ استثمارات في صورة زيادة في رؤوس الأموال، إضافة إلى تحسين الأوضاع المالية لبعض الشركات وعمل هيكلة محترفة؛ لوقف نزيف الخسائر وضمان تحقيق كل الشركات لأرباح مناسبة وبطبيعة الحال مع زيادة الإنتاج سيكون هناك زيادة في الصادرات وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام.

يشار أنه وقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال شركة النصر للأسمدة بالسويس اتفاق شراكة مع شركة بنشمارك باور لإنتاج 1000 طن في اليوم من الأمونيا الخضراء باستخدام تكنولوجيا kbr بالإضافة إلى إنشاء محطة الطاقة النظيفة طاقة الرياح بقدرة 400 ميجا وات، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع بهدف التصدير.