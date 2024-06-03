شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسواق المزرعة» توافق على عدم توزيع أرباح عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.

وشملت النتائح: الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

ومن ضمن النتائج الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركتي: الأسود للتجارة والمقاولات، والينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.وشملت النتائح: الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.ومن ضمن النتائج الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركتي: الأسود للتجارة والمقاولات، والينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة.