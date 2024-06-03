شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لومي» توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة لومي للتأجير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 745 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتضمنت النتائج: الموافقة على صرف 3.785 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.