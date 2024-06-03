شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب»: بدء تشغيل مستشفى شمال الرياض في حي الصحافة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية صدور رخصة وزارة الصحة النهائية، أمس لمستشفى شركة شمال الرياض للرعاية الطبية، الواقع على طريق أنس بن مالك في حي الصحافة بالرياض.ووفقا لبيان المجموعة على تداول، فإنها تعلن افتتاح وبدء تشغيل المستشفى واستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.ونوهت المجموعة باكتمال مراحل الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمستشفى، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل للمستشفى والذي سوف يكون بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المُراجعين.ويظهر الأثر المالي لتشغيل المستشفى على نتائج المجموعة بدءاً من الرُبع الثالث من العام المالي 2024م.