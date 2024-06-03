الاقتصاد

«سليمان الحبيب»: بدء تشغيل مستشفى شمال الرياض في حي الصحافة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية صدور رخصة وزارة الصحة النهائية، أمس لمستشفى شركة شمال الرياض للرعاية الطبية، الواقع على طريق أنس بن مالك في حي الصحافة بالرياض.
ووفقا لبيان المجموعة على تداول، فإنها تعلن افتتاح وبدء تشغيل المستشفى واستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

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ونوهت المجموعة باكتمال مراحل الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمستشفى، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل للمستشفى والذي سوف يكون بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المُراجعين.
ويظهر الأثر المالي لتشغيل المستشفى على نتائج المجموعة بدءاً من الرُبع الثالث من العام المالي 2024م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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