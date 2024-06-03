شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 108.3 مليون مواطن عدد السكان العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يصل حجم السكان العام القادم 108.3 مليون مواطن مقارنة بـ 106 مليون مواطن حاليا ، لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع ان يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم.



وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتا إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.

وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.

وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21/2022-24/2025، أوضح التقرير أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2% ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024 متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضح التقرير أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و 9.4% لقناة السويس، و 9.3% لقطاع السياحة، و 5.7% للخدمات الاجتماعية، و 4.9% للتشييد والبناء.