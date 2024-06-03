شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: وثيقة السياسات الضريبية مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة

وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» تخضع لدراسة متأنية حتى تُعبِّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الـ6 سنوات المقبلة

اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة

الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات

سنطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن، موضحًا أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.



قال الوزير، إن وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.



أضاف الوزير، أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، موضحًا أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.



