شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم»: استئجار فرع لإقامة معهد تدريب نسائي في الدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكاديمية التعلَم استئجار مقر لفرع جديد لها في مدينة الدمام بحي الفرسان – طريق الملك فهد، بمساحة قدرها (9,177 م2)، لإقامة معهد تدريب نسائي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة الاستئجار 15 عاما، فيما تبلغ قيمة الإيجار 55.875 مليون ريال.
وأوضحت أن القيمة الإيجارية السنوية للسنوات الخمس الأولى تبلغ 2.937.5 مليون ريال، فيما تبلغ في السنوات الخمس التالية 3.725 مليون ريال، وفي السنوات الخمس الأخيرة 4.512 مليون ريال.
وأفادت بأن الطاقة الاستيعابية للمبنى (2700) طالبة، وبذلك يكون هذا الفرع الرابع للطالبات في مدينة الدمام.
ويأتي هذا تماشياً مع الرؤية المستقبلية لأكاديمية التعلّم، وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، و تقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أن وقعت العقد أمس، مع شركة مراس الشرقية للاستثمار، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة الاستئجار 15 عاما، فيما تبلغ قيمة الإيجار 55.875 مليون ريال.
وأوضحت أن القيمة الإيجارية السنوية للسنوات الخمس الأولى تبلغ 2.937.5 مليون ريال، فيما تبلغ في السنوات الخمس التالية 3.725 مليون ريال، وفي السنوات الخمس الأخيرة 4.512 مليون ريال.
وأفادت بأن الطاقة الاستيعابية للمبنى (2700) طالبة، وبذلك يكون هذا الفرع الرابع للطالبات في مدينة الدمام.
ويأتي هذا تماشياً مع الرؤية المستقبلية لأكاديمية التعلّم، وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، و تقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أن وقعت العقد أمس، مع شركة مراس الشرقية للاستثمار، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2024.