شكرا لقرائتكم خبر عن «عبر الخليج» تحصل على تسهيلات من البنك الأول بـ70 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عبر الخليج للتسويق حصولها على التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف البنك السعودي الأول لتمويل رأس المال العامل.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 70 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند أمر و ضمان شركات بمبلغ التسهيلات.

وأوضحت أن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع الضمانات الحكومية وغير الحكومية وخطابات الاعتماد وتمويل راس المال العامل.