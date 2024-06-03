الاقتصاد

«عبر الخليج» تحصل على تسهيلات من البنك الأول بـ70 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عبر الخليج للتسويق حصولها على التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف البنك السعودي الأول لتمويل رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 70 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند أمر و ضمان شركات بمبلغ التسهيلات.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع الضمانات الحكومية وغير الحكومية وخطابات الاعتماد وتمويل راس المال العامل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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