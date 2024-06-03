شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «مجموعة فقيه» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية