شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «مجموعة فقيه» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل برمز تداول 4017 وبالرمز الدولي SA562GSHUOH7.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.