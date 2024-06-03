شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الموارد» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الموارد للقوي البشرية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعيين "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، ومراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بأتعاب قدرها 1,050.000 ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية عن مراجعة العام 2023م بمبلغ 280,000 ريال.

ويأتي ذذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك بسبب تحول الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة تتطلب مزيداً من الاختبارات والفحوص الفنية مما زاد ساعات العمل الفعلي لعمليات المراجعة بما يقارب ٣٤٪؜ عن الوقت المخطط، وذلك حتى تفي إجراءات المراجعة بالمتطلبات المعيارية، والنظامية، والفنية، وتحقيق أعلى جودة ممكنة للتقارير.