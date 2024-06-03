شكرا لقرائتكم خبر عن سهم أرامكو يفتتح الجلسة الصباحية في سوق الأسهم على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتح سهم أرامكو بداية جلسة الصباح في سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على ارتفاع، مسجلا 28.75 ريال.
ويبدأ اليوم، الإثنين، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، ، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
وبدأ أمس الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
وسيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم طرح أرامكو.
ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
وبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات، أمس، ويستمر حتى 6 يونيو الحالي فيما يعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.
وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.
وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.
ويبدأ اليوم، الإثنين، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، ، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
اكتتاب الأفراد في أرامكوتمثل عملية اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
وبدأ أمس الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
النطاق السعريمن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.
وسيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم طرح أرامكو.
ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
وبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات، أمس، ويستمر حتى 6 يونيو الحالي فيما يعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.
وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.
وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.