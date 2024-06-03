شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «سلامة للتأمين» إلى 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يصبح رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتضمن الخطاب عدم ممانعة هيئة التأمين على تعديل مادة رأس المال في النظام الأساس للشركة وفقا لرأس المال الجديد،علما بأن موافقة هيئة التأمين صالحة لمدة سنة من تاريخها.

وكانت شركة سلامة للتأمين التعاوني قد أعلنت على موقع تداول

وأشارت إلى أن لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان لاحقا عن الأثر المالي إن وجد. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني استلامها خطاب هيئة التأمين، أمس، المتضمن موافقة هيئة التامين على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يصبح رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.وتضمن الخطاب عدم ممانعة هيئة التأمين على تعديل مادة رأس المال في النظام الأساس للشركة وفقا لرأس المال الجديد،علما بأن موافقة هيئة التأمين صالحة لمدة سنة من تاريخها.وكانت شركة سلامة للتأمين التعاوني قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 18 مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولويةوأشارت إلى أن لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان لاحقا عن الأثر المالي إن وجد.