شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات المصدرين لدعم الصادرات لـ478 شركة بإجمالى 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى لرد الأعباء التصديرية لعدد 478 شركة بإجمالى 7 مليارات جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.

وقال الوزير إن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 20 شركة بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة .

ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح أن يتم الصرف في 27 يونيو القادم وجارى استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.