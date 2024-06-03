بداية التعاملات.. تراجع سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، حيث انخفض الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2328.6 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 0.06%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.