شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع طفيف في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية داخل البنوك المصرية، اليوم الإثنين، بنسبة طفيفة عند آخر مستويات سجلها أمس.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.60 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك الأهلي المصري، 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك مصر، 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 12.53 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه المصري وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.53 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد، 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.63 جنيه للشراءء، و12.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 12.53 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 12.47 جنيه للبيع، و12.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 12.52 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

