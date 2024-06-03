الهيئة العامة للنقل تشارك في معرض “بوسيدونيا 2024م” في اليونان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك الهيئة العامة للنقل اليوم في “معرض بوسيدونيا 2024م” الذي سيُعقد في العاصمة اليونانية أثينا والذي يستمر حتى الـ7 يونيو الجاري.

وستتضمن مشاركة الهيئة جناحاً تعريفياً، يتم من خلاله استعراض أحدث المشاريع والابتكارات التي تدعمها الهيئة في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تقديم نظرة شاملة عن خدماتها وإنجازاتها في هذا المجال؛ وتهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة مع العارضين والزوار المعرض من جميع أنحاء العالم.