في الطرح الثانوي بـ “تاسي”.. بدء اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم بـ “أرامكو”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأ في التاسعة من صباح اليوم (الإثنين)، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح الثانوي لأسهم “أرامكو السعودية” في السوق الرئيسة “تاسي”.

ويكتتب الأفراد لمدة ثلاثة أيام، تنتهي عند الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل، في 154.5 مليون سهم في “أرامكو”؛ تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة البالغ عددها 1.554 مليار ريال.

ويمكن للمستثمرين الأفراد التقدُّم بطلب الاكتتاب بعدد 10 أسهم أو أيّ من مضاعفاتها بسعر اكتتاب الأفراد (29 ريالاً)، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري المُعلن الذي يمكن للأفراد الاكتتاب من خلاله.

وستتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ 05 /12/ 1445هـ؛ الموافق 11 /06/ 2024م، في الحالات التالية:

(أ) إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد.

(ب) إذا لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل.

(ج) إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر؛ الموافق يوم الخميس بتاريخ 29 /11/ 1445هـ؛ الموافق 06 /06/ 2024م.