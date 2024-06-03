شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 26946 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 32906 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11631 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 5916 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 8568 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 6862 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وتعليم لخدمات الإدارة، والمالية والصناعية المصرية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبالم هيلز للتعمير عدد 1795 سهم، 2923 سهم، 655 سهم، 9800 سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 62.8 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على الترتيب.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية عدد 1.2 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 18 ألف سهم.



أعلنت شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا شراء الأولى 60 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية 4.5 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2024/2025 على أن تحقق إيرادًا للنشاط الأساسي قدره 90 مليون جنيه، وصافي ربح قبل الضربة قدره 840 مليون جنيه، والموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة مبلغ 15.5 مليون جنيه.