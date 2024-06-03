شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: عدد الوظائف الشاغرة فى القطاع العام والخاص نحو 293.708 ألف وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوظائف الشاغرة في بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 293.708 ألف وظيفة شاغرة في كلا من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقا لتقرير سوق العمل.

وجاء ذلك خلال إطلاق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات في مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وأشار بركات إلى أن الوظائف الشاغرة في القطاع العام /الأعمال العام بلغت 7337 وظيفة شاغرة مستحوذة على 2% من إجمالي الوظائف الشاغرة مقارنة بنحو 286374 وظيفة في القطاع الخاص والذى استحوذ على 98% من اجمالي الوظائف الشاغرة، موضحا أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للوظائف الحالية فأعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.

واعتبر بركات أن القطاع العام"قطاع الأعمال الخاص يتميزان عن القطاع الخاص في عدد من المهارات المطلوبة للعاملين، حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب،الحساوب واللغة بالقطاع العام/الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص، بينما ترتفع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والعرض والعمل الجماعي بالاضافة الى القوى البدنية والمهارات اليدوية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون تتطلب أعلى نسبة من مهارات الحاسوب القطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.



وأضاف كانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعني زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خرجي التعليم الجامعي حيث تتطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.

في المقابل، قال إيريك اوشلين مدير فريق العمل اللائق لشمال افريقيا والمدير القطري لمصر واريتريا بمنظمة العمل الدولية إنه تصميم المسح في 2022 بالتعاون مع جهاز الإحصاء وتنقيحه لكي يمكن استغلال قدر كبير من المعلومات والحصول على معلومات جديدة ومعرفة أنواع المعلومات الأكثر طلبا، مضيفا أن التقرير يساهم في عمل السياسات ومعرفة نوعية المهن المطلوبة وأكبر 20 مهنة لديها وظائف شاغرة بالإضافة إلى المهن التي لديها أكبر معدل دوران للعمالة.