شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات لإعادة مبلغ الاكتتاب أو الفائض إلى الأفراد في طرح أرامكو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهرت وثيقة الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو، وجود 3 حالات لإعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل.
ووفقا للوثيقة فإن الحالات هي: إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، وفي حال لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل.
ويكتتب المكتتبون الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح، فيما يجب على المكتتبين الأفراد الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة.
وسيتعين على المكتتبين الأفراد تحديد عدد أسهم الطرح التي يعتزمون شراءها بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح.
ووفقا للوثيقة ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
وبحسب الوثيقة سيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.
وسيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد المقبل وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.
وسيرد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريالا للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء 11 يونيو.
وبدأ اليوم، الإثنين، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، ، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
وبدأ أمس الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
وسيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم طرح أرامكو.
ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
وبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات، أمس، ويستمر حتى 6 يونيو الحالي فيما يعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.
وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.
وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.
ووفقا للوثيقة فإن الحالات هي: إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، وفي حال لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل.
حالات إعادة مبلغ الاكتتابتتضمن الحالات: إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر الموافق يوم الخميس 6 يونيو المقبل.
ويكتتب المكتتبون الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح، فيما يجب على المكتتبين الأفراد الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة.
وسيتعين على المكتتبين الأفراد تحديد عدد أسهم الطرح التي يعتزمون شراءها بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح.
عملية التسويةوتتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق والتي سيتم تنفيذها وفقًا لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية.
ووفقا للوثيقة ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
وبحسب الوثيقة سيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.
وسيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد المقبل وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.
وسيرد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريالا للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء 11 يونيو.
وبدأ اليوم، الإثنين، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، ، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
اكتتاب الأفراد في أرامكوتمثل عملية اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
وبدأ أمس الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
النطاق السعريمن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.
وسيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم طرح أرامكو.
ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
وبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات، أمس، ويستمر حتى 6 يونيو الحالي فيما يعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.
وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.
وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.