شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع اكتتاب أرامكو.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم بمنتصف التعاملات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 11802 نقطة، وبتداولات بلغت 4.241 مليار ريال.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء اكتتاب الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، ، الذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
وبدأ أمس الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم الرئيسية حتى منتصف تعاملات اليوم نحو 212.327 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.153 تريليون ريال.
وافتتح سهم أرامكو بداية جلسة الصباح في سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على ارتفاع، مسجلا 28.75 ريال.
وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء اكتتاب الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، ، الذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
اكتتاب أرامكوتمثل عملية اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
وبدأ أمس الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
النطاق السعري لسهم أرامكوومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم الرئيسية حتى منتصف تعاملات اليوم نحو 212.327 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.153 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 200 شركةوارتفعت أسهم 200 شركة في منتصف تعاملات اليوم، بينما انخفضت 28 فقط، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وافتتح سهم أرامكو بداية جلسة الصباح في سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على ارتفاع، مسجلا 28.75 ريال.
وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.