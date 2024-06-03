شكرا لقرائتكم خبر عن «XAI» تحصل على 24 مليار دولار من مستثمرين لدعم الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استطاعت شركة "إكس إيه آي" للذكاء الاصطناعي التي أسسها المليادرير ورجل الأعمال إيلون ماسك جني 6 مليارات دولار أخرى من المستثمرين مما رفع قيمتها إلى 24 مليار دولار، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. 6 مليارات دولار ومن بين المستثمرين الذين قدموا التمويل في الجولة الثانية "سيكويا كابيتال" و"أندريسن هورويتز" حسبما أعلنت شركة "إكس إيه آي".

تعد إكس إيه آي شركة أمريكية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وهدفها المعلن هو "فهم الطبيعة الحقيقية للكون".

ذكر ماسك، الذي أسس شركة إكس إيه آي في يوليو من العام الماضي أنه سيكون هناك "المزيد للإعلان عنه في الأسابيع المقبلة" وأن قيمة الشركة الناشئة تبلغ 18 مليار دولار قبل الحصول على التمويل الجديد.

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وقالت شركة إكس إيه آي في منشور لها إن الأموال الجديدة سيتم استخدامها لنقل "المنتجات الأولى للشركة إلى السوق وبناء بنية تحتية متقدمة وتسريع البحث وتطوير التقنيات المستقبلية". منافس قوي لأوبن إيه آي يجعل هذا التمويل الشركة منافسًا محتملاً لـ"أوبن إيه آي" OpenAI التي تقف وراء برنامج الدردشة شات جي بي تي .

يعد "ماسك" أحد مؤسسي شركة أوبن إيه آي لكنه استقال من منصبه كرئيس مجلس الإدارة قبل ست سنوات ويرجع ذلك جزئيًا إلى خلافات حول اتجاه الشركة. تطوير روبوت محادثة في نوفمبر، أعلنت شركة إكس إيه آي أنها تعمل على تطوير روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي يسمى "جروك" Grok لبعض مستخدمي إكس منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر والتي يمتلكها ماسك أيضًا.

وقال الملياردير في منشور على موقع إكس في ذلك الوقت إن جروك تم تدريبه من خلال "الوصول في الوقت الفعلي" إلى المعلومات الموجودة على الموقع. إصدارات جروك منذ ذلك الحين، أعلنت شركة إكس إيه آي عن إصدار جروك 1.5 ذات السياق الطويل المحسّن وقدرات إظهار الصور ودعم توظيف المهندسين والباحثين في بالو ألتو وسان فرانسيسكو ولندن. استثمار الذكاء الاصطناعي أنفق المستثمرون الذين اجتذبتهم قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون بها مبالغ ضخمة من المال على شركات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة.

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تعد "مايكروسوفت" أكبر المساهمين في أوبن إيه آي باستثمار قدره 13 مليار دولار في الشركة.

في العام الماضي، أعلنت "أمازون" أنها ستستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في أنثروبيك إيه آي مقابل ملكية جزئية للشركة. طرح منتجات الذكاء الاصطناعي قال محللون إن طرح منتجات الذكاء الاصطناعي في السوق ليس بالأمر السهل حتى بالنسبة للاعبين الكبار في سوق التكنولوجيا.

في وقت سابق من الشهر الماضي، قدمت "جوجل" أداة بحث مدعومة بواسطة الذكاء الاصطناعي تعمل على تلخيص النتائج حتى لا يضطر المستخدمون إلى البحث في روابط متعددة للحصول على إجابات سريعة لأسئلتهم.

لكن الميزة تعرضت لانتقادات بعد أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة مما دفع الشركة إلى التراجع عن بعض النتائج غير الصحيحة.