شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار تعلن عن استطلاع رأى للمستثمرين والمتعاملين معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن استطلاع رأي للمستثمرين والمتعاملين مع الهيئة بشأن آرائهم بخصوص قرارات الهيئة المتعلقة بتقليل المستندات بخدماتها بإدارات ما بعد التأسيس القانونية الخاصة بعقود تعديل ومحاضر اجتماعات الشركات.

وأكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة علي اهمية مشاركة المستثمرين والمستفيدين من خدمات الهيئة في الأدلاء بآرائهم لتحسين وتطوير ضوابط عمل الهيئة.



وأشار أيضا إلي أن الاستطلاع المعلن عنه جاء بهدف الوقوف بشكل علمي ومحدد علي آثار تقليل المستندات علي المستثمرين والمتعاملين وتلقي مقترحاتهم بهدف تحسين قررات وضوابط عمل الهيئة الخاصة بتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات مستقبلا.