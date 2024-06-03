شكرا لقرائتكم خبر عن «التعمير العربية» تتعاقد مع Swiss-Belhotel International ذات العلامة التجارية العالمية لتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع «Swiss-Belresidences Rivan» بمنطقة R7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المهندس مرزوق منصور رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية:

* مشروعاتنا السكنية تساهم في وضع مصر على الخريطة السياحية العالمية



المهندس سالم السديس:

* الإصلاحات والحوافز التي قامت بها الحكومة المصرية تشجعنا على مزيد من الاستثمارات



* نعتمد على أفضل الاستشاريين حول العالم لضمان أعلى معايير الجودة والتصاميم في مشاريعنا