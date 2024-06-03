شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 80.87 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط على الرغم من تحرك تحالف أوبك بلس لتمديد الخفض الكبير في إنتاج النفط حتى عام 2025.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 24 سنتا أو 0.3% إلى 80.87 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 19 سنتا أو 0.25 %إلى 76.80 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك بلس أمس على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار وسط ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وذكر بيان صادر عن أوبك بلس أنه تم الاتفاق على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، اعتبارا من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.



