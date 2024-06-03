شركة إعمل بيزنس للتدريب تستحوذ على مركز تدريب سعودي

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القاهرة - سامية سيد - محمد عادل: سوق التعليم والتدريب يشهد طلبًا متزايدًا في المملكة.. ونستهدف التوسع في أسواق أخرى قريبًا

لتعزيز وجودها في السوق السعودي استحوذت شركة إعمل بيزنس للتدريب الرائدة عربيًا في تدريس علوم البيزنس وريادة الأعمال على شبكة الإنترنت على مركز تدريب سعودي عن طريق فرعها بالسعودية، وذلك بعد حصولها على رخصة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية ورخصة التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مما يمكّنها من تقديم خدماتها التعليمية المتخصصة لشباب الأعمال والرواد والشركات في المملكة.

تستهدف شركة إعمل بيزنس للتدريب رفع حصتها في سوق التدريب السعودي خلال الفترة القادمة، حيث أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق تدريب الشركات في المملكة العربية السعودية إلى 17.7 مليار دولار بحلول عام 2030 ويعتبر المركز الجديد لشركة "إعمل بيزنس“ للتدريب في السعودية أول خطوة في خطتها التوسعية في أسواق المنطقة، والذي يدعم نجاحاتها المتواصلة، ويعزز الاقتراب بشكل أكبر من مجتمع الأعمال السعودي لتقديم خدمات تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وستساهم هذه الخطوة في توسيع خدمات الشركة ومساعدة الشركات ورواد الأعمال وشباب الخريجين في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

تعليقًا على هذا الحدث، عبّر الأستاذ محمد عادل، مدير عام شركة إعمل بيزنس للتدريب، عن سعادته باستمرار نجاح الشركة، قائلاً: "نتطلع إلى تقديم خدماتنا التدريبية للمجتمع السعودي بشكل خاص، والاقتراب من سوق التعليم والتطوير الذي يشهد طلبًا متزايدًا في المملكة، ونؤمن بأن استثمارنا في قطاع التعليم بالسعودية هو خطوة استراتيجية، خاصة مع تميز السوق السعودي في مجال التدريب المهني".

يتميز المركز الجديد في مدينة الرياض بتقديم برامج تدريبية جديدة عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في البيزنس بشكل احترافي، مع طاقة استيعابية تتراوح بين 60 و80 متدربًا ومساحة إجمالية تبلغ 250 مترًا. وتشمل خطة التوسع القادمة للشركة إنشاء مراكز أخرى داخل المملكة خلال السنوات القادمة، والاتجاه إلى التوسع الإقليمي في الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج العربي وشمال إفريقيا.

تعد شركة "إعمل بيزنس" للتدريب من بين الشركات الرائدة في مجال تدريس علوم البيزنس وريادة الأعمال عبر الإنترنت في الوطن العربي. تتميز الشركة بمناهجها المبتكرة والعملية، وتعتمد على فريق تدريب متخصص يضم خبراء ومدربين ذوو خبرة في مجال ريادة الأعمال والبيزنس.

تقدم شركة "إعمل بيزنس" للتدريب مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية التي تغطي مختلف جوانب علوم البيزنس وريادة الأعمال، بما في ذلك إدارة الأعمال، والتسويق، والمبيعات، والمالية، والابتكار، وإدارة المشروعات، وغيرها، تتميز البرامج بتوجيه عملي وتطبيق للمفاهيم والأدوات الحديثة، مما يساعد المشاركين في تطوير مهاراتهم وتحقيق نجاحهم في مجال الأعمال.

تتطلع شركة "إعمل بيزنس" للتدريب إلى التعاون مع المؤسسات والشركات في السوق السعودي، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجاتهم الخاصة.

تعتبر الشركة شريكًا استراتيجيًا للشركات والمؤسسات في رحلتهم نحو التطوير والنمو، وتسعى لتمكين الشباب الطموح ورواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.







